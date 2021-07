Usa: Biden firma ordine esecutivo su concorrenza in economia

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per mantenere e aumentare la concorrenza in settori critici tra cui l'assistenza sanitaria, i salari e Internet. Lo comunica la Casa Bianca su Twitter. "Il presidente Biden sa che il capitalismo senza concorrenza non è capitalismo, è sfruttamento", si spiega dalla Casa Bianca. "Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza nell'economia americana, che abbasserà i prezzi per le famiglie, aumenterà i salari per i lavoratori e promuoverà l'innovazione e una crescita economica ancora più rapida".

Fra l'altro il provvedimento ha l'obiettivo di semplificare il cambiamento di lavoro e contribuire ad aumentare i salari vietando o limitando gli accordi di non concorrenza.