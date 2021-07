Franco: "A Venezia per il suo storico equilibrio delicato con la natura"

12 luglio 2021 a

Venezia, 11 lug. (Adnkronos) - E' stato il ministro dell'Economia Daniele Franco a chiudere la presentazione della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca' Corner. Impegnato fino all'ultimo con i lavori del G20 Economia, che si è svolto in questi giorni proprio nella Laguna.

“Quella del clima è una gestione che ormai tutti riconoscono essere fondamentale - ha esordito l'esponente del governo Draghi, che proprio nel summit internazionale ha posto il tema ambientale e quello economico in simbiosi - e se non si farà nulla, il riscaldamento globale causerà situazioni molto critiche. Dobbiamo assolutamente cambiare il nostro modo di produrre, consumare e viaggiare. Ora la Commissione europea propone di arrivare a emissioni zero entro il 2050, sarà un percorso difficilissimo. Ma prima iniziamo, meglio sarà. Questa è anche una sfida per il nostro sistema produttivo e offre grande opportunità alle nostre imprese. Nei lavori del G20 di quest'anno, la questione del clima è fondamentale e abbiamo spinto affinché venisse inclusa nell'agenda dei lavori, così come il tema della tassazione ai colossi del web e della distribuzione dei vaccini. Uno dei motivi per venire a Venezia, aldilà del fatto che sono veneto, è il fatto che questa è sempre stata una città con un equilibrio delicato con l'ambiente. Volevo che questa conferenza si tenesse qui proprio per questa dimensione di sostenibilità”.