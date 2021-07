Ue: presentazione libro 'Europa oltre le regole' di Pittella e Bonomi giovedì al Senato

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Europa oltre le regole. Un nuovo patto per la crescita sostenibile verso l'Europa dei cittadini" è il titolo del libro di Gianni Pittella e Federico Bonomi (Guida editori) che verrà presentato in Senato, in una conferenza stampa nella Sala Nassirya, giovedì 15 luglio alle ore 16.00. All'incontro con i giornalisti, moderato dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, parteciperanno, oltre agli autori: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola, i capigruppo del Senato Simona Malpezzi (Pd), Anna Maria Bernini (Fibp- Udc), Luca Ciriani (Fdi), Loredana De Petris (Leu), Davide Faraone (Iv), Ettore Antonio Licheri (M5s) e Massimiliano Romeo (Lega).