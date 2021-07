Bici: record vendite in Italia (+17%) nel 2020, massimo da 20 anni per zona Ue (3)

12 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Con un numero crescente di aziende che rafforzano i propri investimenti in Europa e decidono di portare o riportare la loro produzione nel continente, per ogni 1.000 bici prodotte ogni anno in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro. Per ogni 1.000 E-bike, vengono generati da sei a nove posti di lavoro. "Il nostro settore - ha concluso Marsilio - apporta un valore tangibile all'economia Europea in termini di posti di lavoro, investimenti, imprenditorialità e innovazione. Inoltre, la nostra impronta ambientale è nettamente positiva quando si tratta di Green Economy. La produzione locale in Europa si traduce in una riduzione di oltre 2 milioni di tonnellate di emissioni di Co2 all'anno".

"I dati contenuti nel rapporto di Conebi - ha rimarcato infine Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma - raccontano il momento successo delle due ruote a pedale, ma dimostrano al contempo quanto lavoro hanno ancora davanti il comparto e il legislatore nel valorizzare questo trend di crescita, nel promuovere l'utilizzo della bici, nel creare opportunità di emancipazione e di ulteriore crescita del nostro tessuto produttivo e nello sviluppare un'equilibrata e sicura infrastrutturazione ciclabile che sia attrattiva anche dal punto di vista turistico".