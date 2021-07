Enav: Mattarella, 'eccellenza all'avanguardia per sicurezza trasporti e tutela ambientale'

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "L'anniversario dell'Ente nazionale di assistenza al volo costituisce un'occasione propizia per analizzare le evoluzioni del comparto aereo in Italia e per celebrare i traguardi raggiunti da questa eccellenza in quarant'anni di attività. Attraverso le sue articolazioni l'Enav ha saputo interpretare e realizzare l'offerta del settore del trasporto aereo per lo sviluppo economico del Paese, qualificandosi, per i risultati operativi raggiunti, come uno dei maggiori fornitori di servizi per la navigazione aerea in Europa". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente dell'Ente, Francesca Isgrò.

"Le iniziative di Enav a difesa dell'ambiente -ricorda poi il Capo dello Stato- affermano la sua grande attenzione a questa indifferibile necessità. La costante ricerca dell'innovazione tecnologica per lo sviluppo di strumenti volti ad una sempre maggiore sicurezza nel controllo del traffico aereo, ha consentito all'Ente di conseguire alti livelli di professionalità anche per la formazione dei controllori di volo di altri Paesi. Con l'apprezzamento per l'operato dell'Enav nella certezza che continuerà a promuovere soluzioni positive in materia di sostenibilità del trasporto aereo, rivolgo a lei, agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti a questa giornata -conclude Mattarella- i miei più cordiali auguri di buon lavoro".