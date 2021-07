Motonautica: l'Uim Environmental Award 2020 a SunReef Yachts

12 luglio 2021 a

Montecarlo, 12 lug. (Adnkronos) - La Federazione Internazionale della Motonautica (Uim) ha svelato il vincitore dell'Uim Environmental Award 2020: si tratta di SunReef Yachts, con il progetto "In-House Engineered Solar Power System". Approfittando dell'ottava edizione del Monaco Solar and Energy Boat Challenge -organizzato allo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Uim- il Presidente Uim Raffaele Chiulli, ha consegnato il prestigioso Trofeo ad Agathe Fiorano, in rappresentanza del cantiere navale.

Lanciato per la prima volta nel 2009, l'UIM Environmental Award è stato creato per ispirare e riconoscere l'eccellenza nell'innovazione, nello sviluppo e nell'applicazione di pratiche e tecnologie rispettose dell'ambiente. "È un piacere -ha dichiarato Chiulli- conferire l'Uim Environmental Award a SunReef Yachts per il loro progetto innovativo. Questo risultato premia gli sforzi significativi che SunReef ha compiuto negli anni e confido che continueranno a contribuire a una mobilità sull'acqua sempre più sostenibile".