Lombardia: Fontana, innovazione e ricerca pilastri per il futuro (2)

(Adnkronos) - "Un adeguato sostegno allo sviluppo in chiave innovativa delle nostre imprese - ha evidenziato Fontana - non può non contemplare un investimento forte nella creazione delle competenze: parliamo di formazione, professionale e universitaria. Vogliamo creare opportunità per i nostri giovani contribuendo a colmare quel gap in tema di occupazione giovanile che affligge il nostro Paese e rallenta la crescita. Siamo impegnati a costruire il loro futuro".

Mind, Milano Innovation District "raccoglie i contributi dei protagonisti del futuro di questa Regione, da Human Technopole ai centri di ricerca lombarda, dal Galeazzi all'Università di Milano, tutti uniti con un unico obiettivo: creare un luogo a forte vocazione innovativa, frutto di uno straordinario intervento di rigenerazione urbana, aperto a tutti, che promuova il valore della ricerca e della sostenibilità traducendolo in iniziative concrete e immediate". Nel corso del suo intervento, ha rimarcato il fatto che "Mind non è e non deve essere solo un luogo ‘della città di Milano', ma uno spazio al servizio dei territori e della comunità di Lombardia e del Paese. Questa innovativa ‘città del futuro' può divenire un motore eccezionale di sviluppo dell'intera regione fungendo da modello per realizzare, in altre aree, analoghi processi di rigenerazione urbana”.

La Regione Lombardia, ha concluso "vuole, nei prossimi 10 anni, mettere a fattor comune i modelli di innovazione e di sostenibilità che hanno permesso di generare esempi di eccellenza territoriale; ma soprattutto, con il confronto continuo con soggetti pubblici e privati, intende individuare con sguardo predittivo le traiettorie di sviluppo della più importante economia regionale d'Italia".