Europei: Sala, 'bilancio poteva essere meglio, ma gestito situazione non semplice'

12 luglio 2021 a

a

a

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Ho festeggiato furiosamente a casa fino ai rigori, poi ho iniziato a preoccuparmi: da lì in poi siamo stati in contatto con le forze dell'ordine e il prefetto, abbiamo avuto tre feriti in piazza Duomo e qualche stupido che è salito sul tram intorno alla Darsena. Il bilancio poteva essere meglio, ma abbiamo gestito una situazione non semplice perché di gente ce n'era tanta, veramente tanta, un po' capisco anche perché dopo tanta 'oppressione' un momento di gioia male non faceva". Così' il sindaco di Milano replica all'indomani dei festeggiamenti per la vittoria degli Europei.