Milano: Museo del Novecento raddoppia, una passerella fra i due edifici (2)

(Adnkronos) - Obiettivo del progetto vincitore è raggiungere una sintesi architettonica tra i due edifici gemelli, in piazza Duomo, in modo da formare un unico organismo. Si prevedono due possibili soluzioni per il collegamento tra i due edifici. La prima soluzione prevede una passerella aerea posta a quasi 20 metri di quota, all'altezza del terzo livello dei due Arengari. La seconda soluzione, alternativa ma comunque realizzabile anche in presenza della passerella aerea, prevede la trasformazione di via Marconi in un atrio esterno del museo in diretto contatto con la città, una piazza-cortile in relazione con piazza Duomo.

Per quanto riguarda il Secondo Arengario, i piani museali, che si trovano su quattro livelli ricavati sopra lo spazio porticato, potranno ospitare oltre un centinaio di opere, con un percorso museologico che proporrà nuove letture e confronti a partire dagli anni Ottanta fino alle esperienze più attuali.

L'ammontare delle opere risulta di circa 18,5 milioni di euro. Il progetto vincitore è stato selezionato tra le 130 proposte arrivate nell'ambito della procedura di concorso.