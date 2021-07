Le felpe personalizzate: vestire un brand per promuoverne la visibilità

12 luglio 2021 a

(Milano 12 luglio 2021) - Milano 12.07.2021 - Quando si parla di brand aziendale si fa riferimento a un concetto che va ben oltre la produzione e l'offerta di servizi: devono essere presi in considerazione, infatti, anche elementi solo in apparenza meno tangibili, come il messaggio che si desidera comunicare e i valori che si ha intenzione di trasmettere. Si può paragonare un marchio a una persona: in tutti e due i casi la loro identità deve essere coerente e basata su delle idee ben precise. E perché non vestire il brand? Non solo in senso metaforico, ma anche in maniera letterale, con l'aiuto dell'abbigliamento personalizzato. Le felpe promozionali, in particolare, sono articoli di vestiario davvero preziosi per promuovere la visibilità di un negozio o di un'azienda, accogliendone il logo o una grafica ad hoc.

Chi ha bisogno delle felpe personalizzate

Qualsiasi attività commerciale può trarre vantaggio dal ricorso alle felpe personalizzate.

Una questione di visibilità

Con l'aiuto delle felpe personalizzate, un brand può essere reso visibile tutti i giorni a centinaia o addirittura migliaia di persone. In un parco o sul posto di lavoro, in montagna o a scuola, al supermercato o in metropolitana: sono davvero tanti i contesti in cui il messaggio pubblicitario può essere diffuso. Decidere di regalare ai propri clienti una felpa personalizzata, poi, vuol dire cogliere l'opportunità di fidelizzarli. A nessuno dispiace ricevere un gadget in omaggio, e se questo gadget è un capo di abbigliamento utile e comodo come una felpa è evidente che il gradimento sarà ancora maggiore. Il consiglio è di optare per una soluzione il più possibile originale e ricca di creatività, ovviamente in linea con i valori del business che si gestisce e che deve essere promosso.

Perché scegliere la felpa personalizzata come regalo aziendale

Ai clienti che riceveranno questo dono non potrà che far piacere indossare una felpa gratis: così, ogni volta che andrà in giro con questo capo diventerà in maniera indiretta un ambasciatore del marchio tra le persone, passeggiando nel centro cittadino o tra le corsie di un centro commerciale. Non solo i clienti, comunque: anche i dipendenti di un'azienda possono svolgere questo ruolo di ambasciatori nel caso in cui anche a loro venga concessa la possibilità di indossare delle felpe personalizzate a scopi promozionali. Quello della riconoscibilità è un aspetto di notevole importanza che non può essere sottovalutato. Per esempio, un ristorante che fa consegne a domicilio potrebbe offrire ai dipendenti una felpa che li renda riconoscibili all'istante, e lo stesso dicasi per qualunque altro business per il quale è fondamentale godere del riconoscimento sul territorio da parte del pubblico.

Occasioni in cui indossare le felpe personalizzate

I dipendenti e gli addetti di un'azienda potrebbero indossare la propria felpa personalizzata in occasione di una fiera di settore. Presso lo stand assegnato nel corso di un evento di questo tipo, è necessario sfruttare nel migliore dei modi la visibilità che tale situazione concede. Se tutti i dipendenti presenti allo stand indossano la felpa, il marchio sarà molto più riconoscibile in qualsiasi istante e per chiunque. Un discorso simile può essere esteso anche a chi lavora in un negozio, dove i capi di abbigliamento personalizzato giocano un ruolo di primo piano; e lo stesso dicasi per i locali di ristorazione, senza dimenticare i bar e i pub. Le felpe brandizzate, per altro, ben dispongono i clienti, che vedendo i dipendenti vestiti tutti nello stesso modo, con una sorta di divisa, capiscono di avere a che fare con una realtà professionale e affidabile.

La sponsorizzazione dei dipendenti

Le felpe personalizzate, dal punto di vista delle aziende, si dimostrano delle preziose alleate per il marketing e più in generale per la comunicazione esterna. Ma vi si può ricorrere anche per consolidare la cultura aziendale, magari sponsorizzando dei dipendenti che praticano sport. Si tratta di un'idea che può essere sfruttata per favorire la collaborazione fra i dipendenti e cementare lo spirito di gruppo, oltre che per comunicare i valori di cui ci si vuol far promotori. Infine, le felpe personalizzate contribuiscono ad aumentare la riconoscibilità di ruoli ben precisi, a maggior ragione nel caso di aziende molto grandi in cui non è detto che tutti i dipendenti si conoscano tra di loro. Ad alcune figure professionali potrebbe essere richiesto di indossare una felpa con il logo aziendale in modo che non vi possano essere difficoltà nel riconoscerle in qualunque parte dell'azienda si trovino a lavorare.

Le felpe personalizzate per la brand identity

L'abbigliamento personalizzato si occupa di capi di abbigliamento personalizzati e gadget promozionali.

