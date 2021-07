Utenze domestiche: i servizi di Meglio Questo per trovare le migliori tariffe per il gas

12 luglio 2021 a

(Milano 12 luglio 2021) - Milano, 12 luglio 2021 – Il consumo di gas rappresenta senza dubbio una delle voci di spesa più importanti per gli italiani.

Un dato che si è rafforzato ulteriormente nel corso della pandemia da Coronavirus, quando l'incremento del tempo trascorso in casa ha determinato anche una richiesta maggiore da parte delle famiglie. Per questa ragione, risparmiare sulla bolletta del gas e ammortizzare le spese costituisce al giorno d'oggi una vera e propria necessità.

La ricerca della convenienza viene condotta principalmente sul mercato libero, in cui la libera concorrenza favorisce gli interessi dei consumatori, che possono scegliere tra tariffe caratterizzate da prezzi stabiliti direttamente dai fornitori.

In ogni caso, trovare l'offerta che risulti più conveniente per le proprie necessità può non essere semplice, visto l'ampio numero di proposte disponibili. È per questo che sempre più utenti si rivolgono a servizi di supporto digitale, creati ad hoc per rispondere alle esigenze di ogni consumatore.

Si inserisce in questo scenario Meglioquesto.it, il portale specializzato nel supporto di tutti quegli utenti alla ricerca della tariffa per il gas più vantaggiosa e non soltanto.

Il sito, infatti, offre una finestra costantemente aggiornata sui servizi per la casa più convenienti attualmente disponibili sul mercato, con lo scopo di fornire agli utenti un luogo digitale in cui selezionare l'offerta migliore sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista qualitativo (

Angel: un consulente digitale per risparmiare sulle utenze domestiche

Il portale di MeglioQuesto si basa su un sistema che permette ai consumatori di approfondire le tematiche digitali e colmare tutti quei gap che, il più delle volte, conducono a selezionare la tariffa sbagliata.

Allo stesso tempo, fa in modo che il cliente, su richiesta, possa essere affiancato da un Angel, un assistente personale che ascolta le sue necessità e lo guida nella selezione della promozione migliore.

La figura del consulente digitale nasce per supportare il consumatore e per far sì che ogni sua scelta sia davvero quella più conveniente. Angel può offrire il suo contributo dalla fase di selezione del servizio fino alla stipula del contratto, assicurando una consulenza completa che aiuti davvero a ridurre i costi.

Il merito è da ricercare in una formula all'avanguardia nata per unire, all'efficienza degli e-shop, il contatto umano offerto dai negozi sul territorio. Ma a favorire il senso di prossimità è anche il modello innovativo del sito che permette all'utente di accedere alla fase di consulenza sia telefonicamente sia tramite servizi di chatting. Angel è sempre consultabile su richiesta e offre il suo supporto in modo totalmente gratuito.

Le offerte gas su Meglioquesto.it

Il portale ufficiale Meglioquesto.it è dunque un punto di riferimento online nella ricerca di servizi per la casa, accuratamente selezionati fra i brand più importanti in fatto di utenze domestiche.

Naturalmente, per far sì che ogni offerta del gas proposta sia davvero conveniente e in linea con le necessità di consumo dell'utente, il sito permette di calibrare la ricerca su una serie di parametri personalizzabili. Tra questi ci sono la tipologia di utenza richiesta, che può essere domestica o professionale, il numero di persone che vivono in casa, le modalità e i tempi di utilizzo e i metodi di pagamento preferiti.

Le soluzioni per risparmiare sulla bolletta del gas

In tema di forniture per il gas naturale, la piattaforma di MeglioQuesto.it dà accesso a una delle panoramiche più ampie presenti online. Tutte le soluzioni sono accuratamente proposte nella pagina che il portale dedica alle offerte gas, e riepilogate, con un prospetto di facile lettura che rendere la consultazione più semplice.

La lista, infatti, mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche principali di ogni promozione, quali ad esempio il prezzo del gas, che può essere bloccato per un determinato periodo di tempo, l'eventuale presenza di sconti iniziali o prezzi fissi per tutta la durata del contratto o la possibilità di accedere a servizi digitali per la consultazione e il pagamento della bolletta.

Il tutto con la garanzia che ogni proposta sia sempre effettuata in linea alla gestione trasparente su cui si basa l'intero servizio; lo scopo, infatti, è quello di far sì che ogni cliente possa accedere a tariffe per il gas, selezionate in modo completamente obiettivo, e aderire a un'offerta che risulti il più possibile vantaggiosa per le proprie necessità.

Tutto questo permette evitare che gli utenti sottoscrivano contratti per il gas dai costi eccessivi, poiché derivanti da servizi superflui, o soluzioni apparentemente convenienti, ma non adeguate alle specifiche necessità: si tratta del modo migliore per tagliare i costi sulla bolletta del gas naturale tramite un servizio sempre aggiornato e su misura, che aderisce alle più stringenti normative in fatto di privacy.

