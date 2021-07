Europei: sindaco Monza, 'Pessina l'ho visto nascere, lo aspettiamo per festeggiare'

12 luglio 2021 a

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo festeggiamo un po' di più perché abbiamo la fortuna che uno dei beniamini che ci ha portato sul tetto d'Europa è un monzese doc, un ragazzo che ho visto veramente nascere perché sono un amico fraterno dei genitori". Il sindaco di Monza Dario Allevi aspetta a braccia aperte Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale con cui ieri, a 24 anni, ha vinto gli Europei battendo l'Inghilterra.

"L'ho visto fin dai primi passi dell'avventura calcistica - racconta il primo cittadino all'Adnkronos - quando questo bambino di 4-5 anni aveva sempre il pallone incollato al piede e se gli chiedevo cosa vuoi fare da grande rispondeva 'il calciatore'. E' un ragazzo d'oro la cui storia spero possa essere presa come esempio da tanti bambini che giocano a calcio. E' un ragazzo serissimo con la testa sulle spalle, che non ha mai abbandonato gli studi e che ora è iscritto all'università. E' veramente un orgoglio avere questo campione in casa", spiega il sindaco che quanto prima vuole organizzare qualcosa per festeggiarlo, "per ringraziarlo a nome di tutta la città". Per ora è solo un'idea che diventerà qualcosa di concreto, dopo le vacanze. "Tante persone me lo stanno chiedendo perché non vedono l'ora di vederlo dal vivo dopo aver applaudito attraverso uno schermo", ma bisogna considerare anche il rispetto dei protocolli anti Covid in una città che ieri ha visto in piazza tante famiglie e bambini, ma nessun problema per la sicurezza.

"Vediamo a settembre quale sarà la situazione sanitaria e poi faremo quello che si potrà fare per festeggiare una vittoria del gruppo", sottolinea il sindaco che per scaramanzia ha guardato la partita con lo stesso gruppo di amici. "Il fatto che ci fossero giocatori intercambiabili, che uno era il primo tifoso dell'altro credo sia l'insegnamento più grande per tutti i tifosi. Uno spirito di squadra creato dall'allenatore Roberto Mancini, il quale ha fatto un lavoro incredibile in poco tempo e ci ha regalato questa vittoria celebrata con una gioia accentuata dal fatto che uscivamo da un anno e mezzo difficile", conclude il sindaco di Monza.