Tennis: Berrettini, 'entrare a Wimbledon grandissima emozione'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Entrare a Wimbledon è una grandissima emozione, è stata una prima volta importante, spero ce ne siano altre, è una emozione che ho portato con me". Lo ha detto Matteo Berrettini prima di entrare al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Nazionale di calcio campione d'Europa. "E' stato bellissimo per me, i ragazzi che ci guardano da casa, spero di aver portato il tennis nelle case degli italiani", ha aggiunto Berrettini.