Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Gli azzurri sono arrivati in pulmann al Quirinale per l'incontro con il Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Il ct Roberto Mancini con il capitano Giorgio Chiellini sono scesi dal pulmann con la Coppa. "Ancora non siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto", ha detto Mancini prima di entrare al Quirinale.