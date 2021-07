Europei: Preziosi, 'Italia grandissima, ora guardiamo al Mondiale'

12 luglio 2021 a

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "La nazionale è stata grandissima, ha vinto tutto. I risultati parlano da soli: già arrivare in finale è difficile e l'Italia ha anche vinto. La squadra ha meritato la vittoria e siamo tutti felici. Ora guardiamo al mondiale. La coppa è tornata a Roma". Lo afferma all'Adnkronos Enrico Preziosi, presidente del Genoa Cfc, dopo la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Il Genoa Cricket and Football Club, fondato nel 1983 da un gruppo di cittadini britannici di stanza a Genova, è la più antica società calcistica in Italia

"Anche se il Genoa e la più antica società di calcio italiana e nella nazionale non ci sono giocatori del Genoa, possiamo dire che la coppa è tornata a Roma e non a Genova. E' comunque una grandissima soddisfazione", aggiunge.