Europei: Chiellini, 'ci siamo sentiti Fratelli d'Italia'**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Questo è il successo di un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d'animo, sostenendosi a vicenda e anteponendo al'interesse del singolo il bene del collettivo. Come Lei sa solo attraverso il gioco di squadra è possibile ottenere un risultato così prestigioso. Se oggi ci troviamo qui, non è solo per aver segnato un rigore in più dei nostri avversari ma perché quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli della vita, l'amicizia. Matteo in queste settimane ci hai fatto entusiasmare. Abbiamo tifato per te come se fossi un nostro compagno, un fratello, quello che mi permetto di dirti di non smettere mai di sognare. Dietro di te ci saranno sempre milioni di italiani a tifare. Questo legame ci ha fatto sentire fratelli d'Italia, tutti insieme pronti a tutto per rispondere alla chiamata del Paese che amiamo". Lo ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini, al Quirinale rivolgendo il ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.