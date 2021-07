Europei: Chiellini, 'vittoria dedicata a Davide Astori'**

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Grazie a nome mio e di tutta la squadra della sua presenza ieri, per noi è stato un gesto molto importante e vogliamo dedicare la vittoria a Lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito parlare". Lo ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini al Quirinale.