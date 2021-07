12 luglio 2021 a

a

a

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - Sono 95 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 8.701, per un tasso di positività dell'1%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 128 persone, 4 in più di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 36, una in meno. Da ieri si è registrato un morto per un totale dall'inizio della pandemia di 33.800.