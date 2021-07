Sport: Malagò, 'giornata meravigliosa per intero Paese'

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Giornata meravigliosa sicuramente per lo sport italiano e il paese intero. Felice di rappresentare questo meraviglioso mondo. Oggi tre di queste federazioni ci hanno reso ancora più orgogliosi di sentirci italiani, la Figc e Gravina, la Fit Binaghi e la Fidal e Mei. Tre Federazioni che rappresentano qualcosa di diverso da tutte le altre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Mario Draghi. "I risultati della Nazionale che ha vinto l'Europeo, la meravigliosa prestazione di Berrettini e quelle dei giovani azzurri dell'atletica fanno da preludio ai Giochi di Tokyo dove quella azzurra sarà la spedizione più numerosa di sempre e questo è di buon auspicio, è come se ci avessero dato il testimone. Oggi più che mai si sente con lo sport e per lo sport", ha aggiunto Malagò.