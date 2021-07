12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all'Italia". Lo ha detto Mario Draghi alla Nazionale di calcio e agli altri atleti ricevuti a palazzo Chigi. "Lo sport insegna, unisce, fa sognare, è un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, strumento di coesione soprattutto in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto", ha detto il premier.