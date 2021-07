Calcio: Udinese, De Paul ceduto all'Atletico Madrid

12 luglio 2021 a

Udine, 12 lug. (Adnkronos) - Ora è ufficiale, l'Udinese ha annunciato, in una nota, la cessione a titolo definitivo di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. "5 stagioni in bianconero. Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore", ha scritto il club bianconero sui social. "Ti auguriamo il meglio, perché lo meriti e siamo orgogliosi di aver contribuito al percorso di costante crescita professionale e umana e di averti accompagnato e supportato in questi magnifici 5 anni vissuti insieme. Buena suerte Rodri!".