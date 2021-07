Europei: pulmann azzurri di ritorno in hotel, poi cena e festeggiamenti

12 luglio 2021 a

a

a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Tanti tifosi lungo il percorso del pulmann scoperto degli azzurri per le vie di Roma e tanti tifosi in attesa all'Hotel Parco dei Principi dove la Nazionale dopo il bagno di folla per il successo ad Euro 2020 cenerà e festeggerà con le famiglie. Ad attendere gli azzurri in hotel c'è già il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il menù è già pronto con un primo ai funghi porcini, ed uno alle zucchine, pesce per secondo, buffet di verdure con un buon vino, bollicine e torta celebrativa. Poi festa in piscina con parenti e familiari prima del liberi tutti e le meritate vacanze.