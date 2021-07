Editoria: Aie, cresce mercato libro, nei primi sei mesi 2021 + 44%** (3)

13 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il prezzo medio di copertina si attesta a 14,68 euro ed è in calo dell'1,6% rispetto al 2020 e del 2% rispetto al 2019. La top ten dei libri più venduti nel semestre fatta di un mix di novità, long seller e generi molto diversi tra loro, testimonia la vitalità e l'importanza delle scelte editoriali nella selezione dei titoli da pubblicare e promuovere.

Si muove tutto il mercato, non solo i bestseller - I 50 titoli più venduti pesano sul totale del mercato solo per il 7,7% a valore di copertina e per il 6,9% a prezzo di copertina: segno di una prevalenza di vendite diffuse su un gran numero di titoli.