Tv: ascolti, a 'Temptation Island' il prime time, lo speciale Tg1 'Grazie Azzurri' al 34,4%

13 luglio 2021

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Su Canale5 la terza puntata di 'Temptation Island' ha vinto il prime time ottenendo 3.052.000 telespettatori e uno share del 21,45%. Secondo gradino del podio per Rai1 con lo speciale 'Notte Azzurra. La vittoria' visto da 2.969.000 telespettatori (share del 15,68%) mentre il terzo posto del podio è andato a Rai3 che con Report è stata seguito da 1.454.000 telespettatori (share del 7,45%). Da segnalare in particolare, tra gli ascolti dei programmi dedicati ai festeggiamenti per la squadra allenata da Roberto Mancini, che nella fascia pomeridiana lo Speciale Tg1 'Grazie Azzurri', in onda dalle 16,51 alle 19,23 è stata visto da 3.605.000 telespettatori (34,4% di share).

A seguire, tra gli ascolti del prime time, su Rai2 'Hawaii Five-0' ha totalizzato 1.307.000 telespettatori e uno share del 6,33% mentre sempre su Rai 2 'N.C.I.S. New Orleans' è stato seguito da 936.000 telespettatori (share del 5%). Su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata vista da 773.000 telespettatori (share del 4,86%) mentre su La7 film 'Doppio taglio' è stato visto da 697.000 telespettatori (share del 3,8%).

Su Italia 1 'L'album di Freedom – Oltre il confine' ha interessato 620.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,86%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 che con 'Gomorra – La serie' è stata vista da 416.000 telespettatori, (share del 2,2%) e Nove con il film 'Svalvolati on the Road' che è stato visto da 340.000 telespettatori pari a uno share dell'1,8%. Per quanto riguarda i complessivi delle reti generaliste, la Rai in prima serata ha ottenuto 6.514.000 telespettatori e il 32,7% di share contro 4.907.000 telespettatori e il 24,6% di share registrato dalle reti Mediaset. Nell'intera giornata le reti generaliste di viale Mazzini hanno ottenuto 2.736.000 telespettatori e il 31,8% di share contro 1.971.000 telespettatori e 22,9% di share registrate da quelle Mediaset. (segue)