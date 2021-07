Petrolio: Unem, in 2021 verso bolletta a 16,7 mld (+4,9 mld)

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Torna a salire la bolletta petrolifera. Nel 2021 la fattura petrolifera italiana dovrebbe crescere di 4,9 miliardi di euro passando da 11,8 miliardi nel 2020 a 16,7 miliardi nel 2021. A stimarlo è l'Unem in occasione dell'Assemblea 2021. Nel 2019 la bolletta petrolifera si era attestata a 21,3 miliardi di euro. "A contribuire all'aumento della bolletta petrolifera è l'effetto dell'aumento del greggio per 3,7 miliardi e della ripresa dei consumi per 1,2 mld", spiega il presidente di Unem, Claudio Spinaci.