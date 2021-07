Covid: sindaci a Moratti, aspettiamo di essere contattati per vaccini a over 60

13 luglio 2021 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo letto con piacere che l'assessora regionale Letizia Moratti, preoccupata per il diffondersi della 'variante Delta' in Lombardia, abbia contattato il sindaco Beppe Sala per attivare una 'campagna vaccinale speciale dedicata agli over 60 della Città di Milano' mediante l'uso di veicoli mobili di Areu, in accordo con il sindaco e i presidenti di Municipio di Milano. Anche noi sindaci dell'area metropolitana di Milano (a cui appartengono i restanti 132 comuni e 1.800.000 abitanti) aspettiamo di essere contattati a breve per avviare la medesima collaborazione, perché anche negli altri territori 'oltre Milano' vivono gli over 60 e anche in queste aree è presente la 'variante Delta'. E immaginiamo che lo stesso trattamento sarà riservato a tutti i restanti 1505 comuni della regione Lombardia". E' l'appello che i sindaci del centrosinistra di Milano Metropolitana rivolgono alla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti.