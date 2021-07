Covid: Assomusica, 'più certezze su tutto il territorio nazionale, filiera a rischio'

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Dall'inizio della pandemia, Assomusica, l'Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo, "ha portato avanti un costante confronto con le Istituzioni, condividendo le principali esigenze del settore della musica dal vivo sul tema delle capienze degli eventi e sull'assoluta necessità di avere meno deroghe e più certezze regolatorie su tutto il territorio nazionale". Certezze, tuttavia, che tardano ad arrivare, come sottolinea la stessa Associazione in una nota.

"In queste ultime settimane stiamo assistendo alle riaperture totali delle attività: di fatto non esistono regole, non ci sono disposizioni controllabili ed applicabili nel rispetto delle norme in vigore o dei DPCM. Gli unici che sono soggetti ad autorizzazioni specifiche per ciascun evento sono proprio gli operatori del settore della musica dal vivo. Questa situazione sta provocando delle gravi conseguenze", afferma il presidente Vincenzo Spera.

"In ogni Regione, in ogni Comune, vengono adottati provvedimenti completamente diversi che rendono assolutamente problematico poter lavorare. A questo si aggiungono le difficili condizioni in cui ci siamo trovati ad operare fino ad oggi, a causa dei limiti di capienza, che consentono a stento di riuscire a sostenere i costi, costringendoci, purtroppo, anche a ridurre il più possibile la forza lavoro che può contribuire alla realizzazione degli spettacoli", denuncia il presidente di Assomusica.