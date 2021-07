Omofobia: Sinistra Italiana, 'Fassina? a Renzi sfugge che non ha nulla a che fare con noi'

13 luglio 2021 a

a

a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Al senatore Renzi è sfuggito, forse perché più attento al Rinascimento dell'Arabia Saudita che alle vicende politiche italiane, che l'onorevole Fassina pur essendo parlamentare del gruppo di Leu, non ha nulla a che fare con questo partito. Per il resto le ulteriori parole del senatore Renzi sul ddl Zan non fanno altro che confermare il giudizio di Nichi Vendola e di Si”. È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Sinistra Italiana replicando alle parole del senatore di IV.