Cultura: nasce premio letterario Green

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' nato oggi a Roma il “Premio Le Pagine della Terra” come risposta ad una partecipazione profonda ed attiva sul grande tema della tutela dell'ambiente, della nostra vita e la sostenibilità del Pianeta e di tutti gli esseri viventi di cui ne sono l'essenza. Un premio letterario assolutamente nuovo, che si pone l'obiettivo di mettere lo scrittore e l'opera letteraria, il romanzo, all'apice di un contenuto fortemente educativo e in grado, come tutti i romanzi letterari, di poter modificare la visione del mondo.

“Il premio vuole essere un acceleratore culturale per cambiare la prospettiva, per ricollocare l' uomo in un equilibrio nuovo col mondo esterno. Spiega la fondatrice Vera Slepoj - Imparare a non consumare ma a proteggere per il bene comune”. Una visione che veda l'ambiente, la tutela degli alberi, del mare, delle montagne, degli animali e del nostro stesso modo di vivere al centro della costruzione delle storie e dei contenuti letterari.

“Per tanto tempo il green è stato considerato letteratura della marginalità. - ha detto durante la presentazione Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e consigliere del Presidente Della Repubblica - Oggi diventa centrale, e mi piace sottolineare un argomento che cita sempre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cioè l' Attenzione alle aree rurali del Paese”.