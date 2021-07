Lecco: Fermi, 'autista autobus eroico, doveroso riconoscimento Lombardia'

13 luglio 2021 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi Mauro Mascetti, salvando 25 ragazzi dell'oratorio di Lipomo, si è reso protagonista di un gesto eroico. Avrò il piacere di averlo ospite in una delle prossime sedute del Consiglio regionale per testimoniargli personalmente la gratitudine dell'istituzione lombarda e attribuirgli un doveroso riconoscimento". Lo sottolinea il presidente dell'Assemblea regionale lombarda Alessandro Fermi, che rende merito all'autista, volontario della Croce Rossa, che ha messo in salvo i 25 ragazzi a bordo del bus che ha preso fuoco questa mattina all'altezza di Varenna, sul ramo del lago di Lecco nella galleria 'Fiumelatte'. I ragazzi erano diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo.