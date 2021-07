Milano: riscuote per 23 anni pensione del padre morto, sequestrati 400mila euro

13 luglio 2021 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Per oltre 20 anni ha percepito la pensione del padre morto intascando circa 330mila euro, ma ora per una 73enne residente a Buccinasco - indagata per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - è scattato un decreto di sequestro preventivo di 407.491,51 euro (pari a 333.107,3 più gli interessi maturati) o di risorse patrimoniali per equivalente. La donna Marinella P., dall'aprile del 1994 al settembre 2017, approfittando anche di un errore dell'anagrafe tributaria, ha continuato a percepire la pensione del padre Oreste.

A far scattare l'indagine una denuncia nel maggio 2019 dell'Inps di Milano alla procura in cui si sottolineava come il pensionato nato a Bollate fosse morto il 5 marzo 1994, all'età di 83 anni. Nonostante la richiesta di restituzioni del denaro, la donna - impiegata nella ditta elettromeccanica del marito - non ha fornito nessuna risposta e "ha trasformato gli assegni ricevuti in bonifici esteri, ragione per cui le somme indebitamente percepite non sono più direttamente recuperabili", si legge nella nota del Nucleo operativo della Guardia di finanza riportata nel decreto di sequestro preventivo firmata dal giudice di Milano, Guido Salvini.

Non solo: nel 2017 l'indagata ha chiuso il conto del padre, una mossa che per il giudice è "una misura accorta e prudenziale volta ad interrompere il comportamento illecito per lungo tempo messo in atto, ma nel contempo a cancellare le tracce della appropriazione commessa in danno dell'Inps". Ora lo Stato è pronto a 'rivalersi' andando ad intaccare il patrimonio della 73enne, ossia disponendo il sequestro di una parte della pensione e della casa di cui è comproprietaria.