Lecco: Fontana, 'da autista bus gesto eroico, grazie da tutti i lombardi'

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Bravo, anzi, bravissimo l'autista dell'autobus che, con tempismo e grande lucidità, è intervenuto garantendo l'incolumità dei ragazzi a bordo. A lui va il più sentito ringraziamento della Regione Lombardia e di tutti i lombardi. Un plauso anche ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per prestare soccorso". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'incidente dell'autobus che ha preso fuoco questa mattina sulla strada statale che collega Lecco alla Valtellina con a bordo un gruppo di ragazzi in gita.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato. "Mi unisco al presidente Fontana nel ringraziare i Vigili del Fuoco di Bellano e di Lecco intervenuti per spegnere l'incendio. Rinnovo i complimenti all'autista, Mauro Mascetti, per la prontezza e il coraggio dimostrati. Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi".