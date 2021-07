Covid oggi Puglia, 97 contagi: bollettino 13 luglio

13 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 97 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 13 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri è stato registrato un morto, nella provincia di Lecce. I nuovi casi sono stati individuati su 7.527 test per l'infezione da Covid-19. Sono 1.712 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 77 (-5 rispetto a ieri).

I contagi tornano a salire in maniera consistente a fronte di un aumento notevole dei test. In crescita i guariti e pertanto gli attuali positivi sono ancora in flessione. I pazienti ricoverati sono in calo. I nuovi casi sono così distribuiti: 30 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Ieri i nuovi casi erano 19 su 4342 test.

Sono 245.548 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.285 (+263). I casi attualmente positivi sono 1.712 mentre ieri erano 1.879 (-167).