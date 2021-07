Recovery: Draghi, 'ok a Pnrr stimolo a spendere bene soldi e approvare presto riforme'

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il via libera dell'Ecofin al Pnrr "deve essere anche uno stimolo a spendere bene i soldi che ci arriveranno, e a approvare in tempi rapidi le riforme che abbiamo concordato con la Commissione Europea". Così il premier Mario Draghi aprendo oggi il Cdm.

"Questi sono infatti i presupposti necessari per ricevere tutti i 191,5 miliardi di euro, in prestiti e sussidi, che ci sono stati assegnati. E per continuare a mostrarci un Paese credibile e affidabile. Un ruolo che, grazie al vostro lavoro, ci viene riconosciuto ogni giorno di più".