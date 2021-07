Olimpiadi: inaugurato Villaggio di Tokyo, l'85% sarà vaccinato, per ora poche presenze (2)

13 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il Villaggio è destinato a fungere da centro anche di socialità per gli atleti e includerà un caffè, un fioraio, una banca, uno studio fotografico e una lavanderia a secco, oltre a un negozio di merchandising di Tokyo 2020. Nel Villaggio Olimpico sono inclusi anche un centro fitness, un centro ricreativo, la stazione di controllo antidoping e un policlinico. Il Villaggio Olimpico ha aperto il giorno dopo che Tokyo è entrata ufficialmente nel quarto stato di emergenza. L'aumento dei nuovi casi di Covid-19 e le preoccupazioni per le nuove varianti hanno portato alla decisione di riportare la capitale in stato di emergenza.

Il Giappone ha segnalato oltre 2.400 nuovi casi di covid-19, di cui 502 segnalati a Tokyo. Finora in Giappone sono state somministrate quasi 62 milioni di dosi di vaccino, un aumento di 1,7 milioni rispetto alla cifra di ieri. Un totale di 44 milioni di anziani hanno ricevuto dosi, con 27,4 milioni che hanno ricevuto una dose e 17,2 milioni entrambe le dosi. Nella popolazione complessiva il 30,3 per cento ha ricevuto una dose, con il 18,5 per cento ora completamente vaccinato.