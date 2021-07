Giustizia: Consiglio Regione Lombardia approva richiesta referendum

13 luglio 2021 a

a

a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla presentazione della richiesta di sei referendum abrogativi sulla giustizia, per i quali Radicali e Lega stanno raccogliendo le firme. La richiesta del Consiglio regionale si basa sull'articolo 75 della Costituzione e sulla possibilità che cinque Consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Per l'approvazione è prevista la maggioranza assoluta dei voti, almeno 41 favorevoli. Non ha partecipato al voto il Pd, per il quale la strada maestra per una riforma della giustizia è il parlamento, “perché – ha detto il capogruppo Fabio Pizzul - serve un ragionamento organico, organicità che questi referendum non offrono”.

Niente voto anche per il Movimento 5 Stelle (unica eccezione per il consigliere Luigi Piccirillo, che si è astenuto), che ha sottolineato attraverso il capogruppo Marco Fumagalli come la richiesta di referendum rappresenti “una forzatura fatta solo per fare propaganda politica a uno specifico partito politico e al suo capo”. Anche Niccolò Carretta del Gruppo Misto non ha partecipato al voto “perché riforme così importanti non si fanno con i referendum”.

Favorevole invece Viviana Beccalossi del Gruppo Misto che ha detto “che i referendum sono giusti perché pongono al Governo il problema della giustizia per essere risolto”. Anche la relatrice del provvedimento Alessandra Cappellari (Presidente della Commissione Affari istituzionali, Lega) ha espresso soddisfazione per il via libera delle richieste referendarie, sottolineando che alla decisione della Lombardia e delle altre Regioni, che decideranno di approvare i quesiti, “si affianca l'opera di raccolta firme che prosegue senza sosta in tutto il Paese”.