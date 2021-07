Montagna: Consiglio Regione Lombardia approva legge per valorizzare strade e sentieri (3)

13 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Viene istituita una sezione del catasto regionale per i sentieri di montagna, mentre le strade storiche di montagna verranno inserite in un apposito registro. I tracciati, così classificati, saranno oggetto di interventi di conservazione e recupero, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Saranno inoltre promosse iniziative di divulgazione degli itinerari per sviluppare l'attrattività turistica, con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali.

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha detto che "possiamo ben definire questa legislatura regionale come la legislatura della montagna perché è senza dubbio la legislatura che più di tutte ha messo la montagna e la gente che in montagna vive e lavora al centro dei provvedimenti regionali, non solo come enunciazione di principio ma con sostegni economici concreti e significativi, come accaduto anche in occasione di questo provvedimento”.