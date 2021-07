Scuola: Bianchi, 'si completi vaccinazione, è atto responsabilità collettiva per rientro in presenza'

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "C'è un bisogno fondamentale di ritornare insieme. Siamo tutti per la scuola in presenza. Il mio appello è che si completi la vaccinazione. Siamo all'85% sugli insegnanti, più basso sui ragazzi". Ma vaccinarsi è "un atto di responsabilità collettiva. Faccio un appello per la scuola in presenza: che non abbia paura delle tecnologie e che usi gli strumenti e insegni ai ragazzi la capacità critica per aprire, non per chiudere". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla presentazione degli Invalsi.