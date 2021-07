Scuola: Giannelli (presidi), 'dati Invalsi servano perché politica cambi situazione inaccettabile'

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'Invalsi serve a valutare il sistema. I risultati dicono ciò che ci aspettavamo a parte qualche stupore. Ma bisogna evitare di affermare che il calo dipenda dalla dad. La mancanza di scuola in presenza ha peggiorato una situazione che era già pesante. Questi dati servono per discutere sulle sorti della scuola in Italia. Il dibattito va centrato seriamente su ciò che la classe politica deve fare per modificare una situazione inaccettabile. Su questo bisogna intervenire". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli intervenendo alla presentazione dell'Invalsi.