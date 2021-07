Copasir: Pd non partecipa a riunione, 'profili illegittimità presidenza'**

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug (Adnkronos) - Il Partito Democratico non parteciperà alla odierna riunione del Copasir, convocata per una audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 124/2007. Le motivazioni sono riassunte all'interno di una lettera che le presidenti dei gruppi Pd di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno inviato nella mattinata di oggi ai presidenti di Camera e Senato.

"Il Partito Democratico ha rilevato una serie di profili di illegittimità nella prassi seguita dalla Presidenza del Copasir per l'audizione odierna, profili che sono stati oggetto di una iniziativa puntuale del rappresentante del Pd in seno al Comitato. "Non avendo ricevuto assicurazioni circa la correttezza e la conformità alla norma della procedura seguita, il Partito Democratico ha deciso di non partecipare a lavori che si ritiene possano essere inficiati nella loro correttezza formale", spiega il Partito democratico.