Riforme: Salvini, 'correre, giustizia va approvata entro estate'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisogna correre sulle riforme, accelerare sulle riforme. Quindi riforma della giustizia da portare in Parlamento e approvare entro l'estate". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "E i referendum su cui stiamo raccogliendo le riforme, che servono per accelerare e coprire anche temi che la riforma Cartabia non affronta".

E poi, "riforma fiscale con il taglio delle tasse che per la Lega è prioritario, riforma della Pubblica amministrazione, riavvio di tutti i cantieri fermi".