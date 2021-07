Milano: Gdf scopre deposito con oltre 63 chili di marijuana, un arresto

14 luglio 2021 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato un uomo, cittadino albanese latitante da circa due anni, trovato in possesso di oltre 63 chilogrammi di marijuana. A Sesto San Giovanni, Comune alle porte di Milano, i militari hanno notato l'uomo, che, nonostante le alte temperature degli ultimi giorni, indossava un piumino invernale. Insospettiti, lo hanno fermato, ma l'uomo ha abbandonato lo scooter che stava guidando ed è fuggito. Dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarlo mentre tentava di nascondersi in un garage.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 215 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina. In un garage nella disponibilità dell'uomo la Guardia di finanza ha trovato un'auto parcheggiata in cui erano nascosti oltre 63 chili di marijuana. Al termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Monza. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato proventi per oltre 200mila euro.