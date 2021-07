James Liang, Presidente del gruppo Trip.com, incontra il Segretario di Stato spagnolo per il turismo per discutere della cooperazione in vista della ripresa dei viaggi a livello globale

14 luglio 2021 a

- SINGAPORE, 14 luglio 2021 /PRNewswire/ -- il 12 luglio, il Presidente e co-fondatore del gruppo Trip.com, James Liang, ha incontrato Fernando Valdés Verelst, Segretario di Stato spagnolo per il turismo e Presidente di Turespaña (Istituto spagnolo per il turismo) per discutere l'approfondimento dei legami tra il principale fornitore di servizi di viaggio e il principale paese di destinazione. La riunione si è svolta presso gli uffici del Segretario di Stato per il turismo a Madrid e si è concentrata sullo sviluppo della collaborazione tra le due parti per promuovere la Spagna come destinazione per i turisti cinesi e asiatici in seguito alla riapertura dei viaggi a livello globale.

Per tutta la pandemia, il gruppo Trip.com ha mantenuto e instaurato collaborazioni con le diverse destinazioni per prepararsi ala ripresa dei viaggi a livello globale. Con l'allentamento delle restrizioni di viaggio in tutta Europa e mentre prosegue la campagna vaccinale globale, il presidente di Trip.com Group e i funzionari governativi spagnoli hanno esaminato le opportunità di collaborazione per promuovere i viaggi in Spagna una volta che la pandemia sarà sotto controllo. In qualità di società madre di Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar, il gruppo Trip.com ha una posizione unica che gli permette di supportare i partner delle varie destinazioni nell'aumentare la platea del loro pubblico e di migliorare le capacità di marketing dei partner per costruire la notorietà delle diverse destinazioni.

"Sono stato lieto di incontrare il sig. Liang ed esplorare la collaborazione con Trip.com Group per attirare viaggiatori cinesi e asiatici in Spagna. Il mercato cinese è fondamentale per la Spagna. L' incontro di oggi è servito a individuare le aree di collaborazione reciproca e spero che in futuro riusciremo a realizzarle", ha commentato Fernando Valdés Verelst, Segretario di Stato per il turismo.

"La Spagna è da tempo una delle principali destinazioni per i viaggiatori di tutto il mondo. È stato un piacere sedersi con il sig. Verelst per discutere di come Trip.com Group possa collaborare con il governo spagnolo e Tourism Spain per sviluppare la loro presenza nel mercato cinese e in nel più vasto mercato asiatico", ha dichiarato James Liang, Presidente e co-fondatore di Trip.com Group. "Trip.com Group sfrutta le nostre piattaforme e il nostro pubblico per supportare e far crescere la presenza dei partner. Non vediamo l'ora di continuare la nostra conversazione e approfondire il nostro rapporto con la Spagna."

In seguito allo scoppio della pandemia da COVID-19, Trip.com Group ha continuato a espandere la sua rete globale di partner, cercando nel contempo di sviluppare la cooperazione e gettare solide basi per nuovi fattori di crescita post COVID-19. Trip.com Group ha cercato di aiutare i partner, tra cui quelli delle destinazioni, i partner alberghieri e di attrazione, a intercettare la domanda di viaggi repressa, fornendo maggiori capacità di marketing e trasformando le sue piattaforme in veri e propri hub di ispirazione per i viaggi.

Informazioni su Trip.com Group

Trip.com Group è leader mondiale nella fornitura di servizi di viaggio, ed è composto da Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar. Tramite le sue piattaforme, Trip.com Group consente ai partner locali e ai viaggiatori di tutto il mondo di effettuare prenotazioni informate e convenienti per prodotti e servizi di viaggio, attraverso l'aggregazione di tutte le informazioni e le risorse relative ai viaggi, e una piattaforma avanzata per le transazioni, composta da app mobili, siti web e centri di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fondato nel 1999 e quotato al NASDAQ nel 2003 e al HKEX nel 2021, Trip.com Group è diventato uno degli operatori di viaggio più noti al mondo, la cui missione è "tendere al viaggio perfetto per un mondo migliore".

