Pa: Brunetta, 'presto rilancio concorso Sud per coprire posti disponibili'

14 luglio 2021 a

a

a

Roma, 14 lug. -(Adnkronos) - "Stiamo rilanciando, lo faremo nei prossimi giorni, il concorso per coprire tutti i posti disponibili" per il Sud, "con risultati fra settembre e ottobre". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rispondendo oggi a una interrogazione durante il Question Time alla Camera. "Noi - ricorda - abbiamo attuato nella sua interezza l'impianto predisposto dal ministro Provenzano e ci siamo impegnati per la realizzazione del concorso in 100 giorni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non sono stati coperti tutti i posti" ma "è stato un concorso rigoroso". "C'è stata - spiega Brunetta una scopertura maggiore proprio su profili tecnici, di ingegneri e informatici" e visto questo dato "la riflessione che ho già fatto è che molto probabilmente dovremo cambiare modo di offrire occasioni di lavoro anche alla luce del Pnrr".

Brunetta ha concluso come questa modifica potrebbe essere necessaria "per incontrare una domanda che per ora non c'è, non solo in questo ma anche in tutti i concorsi che si stanno tenendo in Italia in questo momento" che stanno registrando "bassa affluenza e bassa idoneità".