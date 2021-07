Covid: Fornaro, 'proposta Macron interessante'

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il Covid 19 circola ancora nel nostro Paese e anche di piu' nei paesi europei. La variante Delta rischia di compromettere quanto fatto fino ad ora. Per evitare chiusure e nuove restrizioni è necessario continuare massicciamente la campagna di vaccinazioni andando a sollecitare quanti fino ad ora non lo hanno ancora fatto". Lo afferma il capogruppo di Leu, Federico Fornaro.

"I dati ci dicono che solo vaccinandosi si evitano le complicazioni legate alle infezioni dal Covid 19. Oggi nel nostro paese sono oltre 57 milioni le dosi somministrate e oltre 26 milioni di italiani hanno scaricato il green pass. Interessante la proposta del presidente francese Macron di usare il green pass per accedere ai luoghi della socialità. Molti paesi hanno adottato misure simili ma su questo e' necessario un pronunciamento dell'Europa. Non possiamo permetterci di andare in ordine sparso".