Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Altri 45 giorni, come una goccia d'odio, provate a immaginare l'estate in quella cella. Lo dico anche al governo italiano che ha preso degli impegni che ancora stiamo aspettando. Non è possibile, non è possibile #FreePatrickZaki". Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd.