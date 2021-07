Renzi: Faraone, 'assoluzione mamma domani sarà trafiletto'

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La mamma di Renzi messa alla gogna come una criminale pericoloso è stata assolta perché il fatto non sussiste ma nessuno ne da notizia, voglio vedere i giornali di domani se ne daranno notizia . Sulla vicenda di Renzi mi dovete spiegare esattamente quale reato gli si contesta : è reato per un parlamentare aver preso una parcella ? C'è una incredibile deriva cui bisogna mettere un argine”, così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone al Tg4.