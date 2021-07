Lombardia: Massoletti (Confcommercio), 'imprese storiche antidoto alla crisi'

14 luglio 2021 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - “Riconoscere le attività storiche significa riconoscere il lavoro di una vita. Dietro ad ogni impresa ci sono storie di persone, famiglie, amici che rappresentano punti di riferimento preziosi e imprescindibili per intere comunità” ha aggiunto Massoletti. “In un momento in cui affrontiamo con speranza e fiducia il cammino verso la ripartenza, queste imprese sono l'esempio più bello di quella tenacia e capacità di rinnovarsi che ha permesso e, ne siamo convinti, permetterà anche in futuro di superare i momenti più difficili”. Così il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti, intervenendo alla cerimonia di premiazione di 117 nuove attività storiche lombarde a Palazzo Lombardia.

In Lombardia le imprese storiche sono 2334, tra negozi, locali e botteghe. “Un patrimonio di imprese che creano e distribuiscono ricchezza sul territorio garantendo occupazione con dignità e rispetto per migliaia di lavoratori. Siamo particolarmente orgogliosi di queste attività che riescono a competere anche in un mercato sempre più complesso: non solo per la difficile congiuntura economica, ma anche per le sfide poste dal commercio online”, ha aggiunto.