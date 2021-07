Roberto Alajmo a 'Un mare di libri' di Terrasini

14 luglio 2021 a

a

a

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - Terzo appuntamento con la sesta edizione di "Un mare di libri", la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Terrasini (Palermo), con la collaborazione della Biblioteca Comunale "Claudio Catalfio" e il coordinamento editoriale del Mondadori Point via Stabile 233 Palermo. A partire dalle 19, nella suggestiva cornice di palazzo d'Aumale, il giornalista e scrittore Roberto Alajmo presenta il suo ultimo libro "Io non ci volevo venire" (Sellerio editore Palermo). Un romanzo originale di grande forza, un racconto ad alta tensione, la storia di una ragazza scomparsa, un investigatore riluttante e quattro donne pettegole in un giallo comico e tagliente che ritrae il cuore ambivalente di una città. Con l'autore dialoga la giornalista Adnkronos Elvira Terranova.

Giro di boa per l'evento culturale di punta di Terrasini, quest'anno dedicato alla memoria di Anna Gaglio, moglie di Franco Cascio, ideatore e direttore editoriale della rassegna, recentemente scomparsa dopo avere combattuto contro una terribile malattia. Sul sito dell'Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro) è possibile effettuare una donazione in memoria al seguente link https://donazioneinmemoria.airc.it/eventi/strada-facendo-troveraiun-gancio-in-mezzo-al-cielo.