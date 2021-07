Covid: Orlando, 'non c'è ragione per non fare Green pass come Macron'

15 luglio 2021 a

a

a

Roma, 15 lug (Adnkronos) - Intervistato oggi sul Foglio, il ministro del Lavoro Andrea Orlando apre alla proposta Macron sul Green pass: "Onestamente non vedo una sola ragione razionale per non prendere spunto da quello che il presidente Emmanuel Macron sta facendo in Francia. Naturalmente, essendo un elemento che impatta sul sistema della libertà di movimento e di accesso, un'eventuale decisione in questa direzione deve essere supportata da una valutazione di carattere scientifico. Ma onestamente no: non credo che ci sia un'impercorribilità in assoluto".

"Se la presenza della variante dovesse crescere ancora e le vaccinazioni non dovessero crescere altrettanto, il tema delle nuove misure da adottare ovviamente si riproporrà”, dice tra l'altro Orlando.